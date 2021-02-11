Васильев высказался о выступлении российских биатлонистов в эстафете
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал неудачный старт сборной России на чемпионате мира по биатлону.
«Наша команда выступила неудачно, началось все с первого этапа. Это говорит о важности первого этапа, который надо проходить с лидерами и ни в коем случае не отставать. Иначе в дальнейшем всем коллегам придется форсировать гонку и сокращать отставание, а это значит работать не в своем режиме. Что и получилось. Саша Логинов проиграл на первом этапе 30 секунд, потом Эдуард Латыпов пытался сокращать отставание, но это сразу отразилось на стрельбе, посыпались дополнительные патроны, и пошло еще большее отставание. Стрельба подкосила нас», — цитирует Васильева «РИА Новости».
Вчера, 10 февраля, российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняли 9-е место в смешанной эстафете в словенской Поклюке.
Ранее международная федерация биатлона (IBU) запретила публикацию российскими спортсменами в социальных сетях национальных символов во время турнира.
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