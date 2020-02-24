Логинов на чемпионате мира заработал 46 тысяч евро призовых

Выступление на чемпионате мира в Антхольце принесло российскому биатлонисту Александру Логинову 46,5 тысячи евро. Это следует из таблицы распределения призовых турнира между спортсменами, информирует ТАСС.

Среди всех участников чемпионата мира больше всего заработала Марта Ройселанн. Норвежка, завоевавшая в итальянском Антхольце пять золотых и две бронзовые награды (спортсменка финишировала в призах во всех гонках чемпионата мира), заработала 99 тысяч евро. Ее соотечественник Йоханнес Бе стал лучшим по доходам среди мужчин — 90,5 тысячи.

Российские биатлонисты за турнир в сумме заработали 79 тысяч евро. Помимо Логинова, призовые за выступление на чемпионате мира получат Екатерина Юрлова-Перхт (10,5 тысячи), Матвей Елисеев (8,25), Никита Поршнев (6), Евгений Гараничев (5,25) и Ирина Старых (2,5).