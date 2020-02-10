Как сборная России выступит на чемпионате мира по биатлону? Прогноз от Николая Круглова

Призер Олимпийских игр и четырехкратный чемпион мира Николай Круглов в интервью «СЭ» сделал прогноз на чемпионате мира по биатлону, который стартует в итальянской Антерсельве 13 февраля.

— Драчев озвучил прогноз в три медали. Это реально или абсолютная фантастика?

— Если все сложилось в подготовке, то цель достижимая. Ничего сверхъестественного я в ней не вижу. Тут надо помнить, что на главных стартах сезона часто выстреливают спортсмены, которые не являются фаворитами. Конечно, рассчитывать на тотальный успех и вал золотых медалей было бы глупо. Но повторюсь, что в отдельных гонках мы можем претендовать на награды.

— В каких гонках у нас будет максимум шансов?

— В личных гонках я рассчитываю, прежде всего, на Логинова и Елисеева, а в женской команде — Миронову и Юрлову-Перхт. Из эстафет я бы делал ставку на классический вариант. В микстах у норвежцев и французов слишком сильный состав, с которым мы не сможем конкурировать. А вот в классике за счет ровного набора биатлонистов можно побороться. Но вообще, это все немного гадание на кофейной гуще. Кто в какой форме подойдет к чемпионату мира — пока загадка. (Наталья Марьянчик)

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