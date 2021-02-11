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Эберг ответила на претензии Пидгрушной: «Не собиралась уступать ей дорогу просто так»

00:17
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Шведская биатлонистка Ханна Эберг рассказала о борьбе с украинкой Еленой Пидгрушной за бронзовую медаль на последнем круге смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке. После гонки Пидгрушная пожаловать на «наглость и хамство» в действиях соперницы на трассе.

«Когда украинка вступила в борьбу со мной, я поняла, что хочу быть впереди на вершине первого подъема после поворота. Она мощно пошла в атаку, но мне удалось ее удержать за собой. Похоже, она была раздражена этим, но я не собиралась уступать ей дорогу просто так.

Да, она что-то там кричала. Но я знала, что, если я окажусь первой на этом подъеме, то дальше ей будет очень сложно обогнать меня, потому что когда выпадает так много снега, как сейчас, дальше ехать можно только по лыжне», — приводит слова Эберг Sportbladet.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/biathlon/chempionat-mira/news/ukrainka-pidgrushnaya-obvinila-shvedku-eberg-v-nechestnoy-borbe-1756292/

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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