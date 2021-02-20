Халили: «С самого начала сезона мечтал бежать эстафету на чемпионате мира»

Российский биатлонист Карим Халили рассказал о том, как провел первый этап эстафетной гонки на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

20 февраля российские спортсмены завоевали бронзовую медаль, которая стала первой для команды на этом турнире.

— Как узнали, что бежите эстафету?

— Сначала увидел Виктора Викторовича Майгурова, и он мне сказал, что бегу первый этап. Чуть позже позвонил Юрий Михайлович Каминский. После индивидуалки, конечно, рассчитывал на это. Да и с самого начала сезона рассчитывал бежать эстафету на чемпионате мира. В глубине души очень этого хотел.

— Почему именно первый этап?

— Я почти всегда бегаю первый или последний этапы. В этом сезоне тренеры мне давали на всех эстафетах первый этап, не считая смешанки, где я бежал последний. Сергей Иванович Белозеров (старший тренер резервной команды — Прим. «СЭ») сказал, что если получится на чемпионате мира получить такой шанс, то надо готовиться к первому этапу.

— На сколько процентов собой довольны?

— На сто. Все бежали очень быстро и стреляли точно, но я сделал все, что мог.

— Как чувствуете себя в горах?

— Все по-разному реагируют, но я себя нормально здесь чувствую. Все устраивает, на этой высоте мне комфортно. Сразу после «Ижевской винтовки» я провел сбор в Обертиллахе, так что в среднегорье я провел немало времени.

— Какие задачи ставите на масс-старт?

— Это первый раз на чемпионате мира, так что хочу просто получить удовольствие от гонки и выступить максимально хорошо.

— Вы бежали на одном этапе с норвежцем Лагрейдом, с которым пересекались еще на юниорских турнирах. В чем его сила?

— Главное его преимущество в том, что он сейчас в плане стабильности работы на рубеже напоминает Фуркада. В спринтерских гонках даже точная стрельба не всегда помогает ему заехать в тройку, потому что скорость еще не настолько высока. Но сейчас он один из самых, если не самый стабильный стрелок в мире.

(Наталья Марьянчик)