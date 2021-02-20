ЧМ-2021 по биатлону: Логинов выиграл шестую медаль, девушки повторили антирекорд
Первую медаль чемпионата мира в Поклюке сборной России принесла мужская эстафетная четверка, взявшая бронзу в эстафете. Это 12-я эстафетная медаль наших мужчин после распада СССР. До нынешнего старта россияне по пять раз занимали первое и второе места и только однажды — два года назад — становились третьими.
Медали сборной России в эстафетах на чемпионатах мира:
|
Год
|
Город
|
Состав
|
Место
|
1993
|
Боровец
|
Медведцев, Кириенко, Тарасов, Чепиков
|
2-е
|
1996
|
Рупольдинг
|
Майгуров, Драчев, Тарасов, Кобелев
|
1-е
|
1999
|
Контиолахти
|
Майгуров, Драчев, Рожков, Ростовцев
|
2-е
|
2000
|
Лахти
|
Майгуров, Рожков, Драчев, Ростовцев
|
1-е
|
2003
|
Ханты-Мансийск
|
Майгуров, Ростовцев, Рожков, Чепиков
|
2-е
|
2005
|
Хохфильцен
|
Рожков, Круглов, Ростовцев, Чепиков
|
2-е
|
2007
|
Антерсельва
|
Черезов, Чудов, Ярошенко, Круглов
|
1-е
|
2008
|
Эстерсунд
|
Черезов, Круглов, Ярошенко, Чудов
|
1-е
|
2011
|
Ханты-Мансийск
|
Шипулин, Устюгов, Максимов, Черезов
|
2-е
|
2017
|
Хохфильцен
|
Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин
|
1-е
|
2019
|
Эстерсунд
|
Елисеев, Поршнев, Малышко, Логинов
|
3-е
|
2021
|
Поклюка
|
Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов
|
3-е
Для Карима Халили и Эдуарда Латыпова субботние награды оказались первыми в карьере на чемпионатах мира. Матвей Елисеев во второй раз довольствовался эстафетной бронзой, а Александр Логинов в tшестой раз поднялся на подиум. В активе саратовца есть золото и серебро спринта, а также три эстафетных (одна в смешанной, две в обычной) и преследовательская бронзы. Рекорд страны — 10 наград — принадлежит Владимиру Драчеву, девять раз на пьедестал под российским флагом поднимался Павел Ростовцев, по восемь раз — Виктор Майгуров и Сергей Чепиков.
Российские мужчины, завоевавшие больше пяти медалей чемпионатов мира:
|
Спортсмен
|
З
|
С
|
Б
|
Всего
|
Владимир Драчев
|
4
|
5
|
1
|
10
|
Павел Ростовцев
|
3
|
6
|
0
|
9
|
Виктор Майгуров
|
3
|
4
|
1
|
8
|
Сергей Чепиков
|
1
|
6
|
1
|
8
|
Максим Чудов
|
3
|
3
|
1
|
7
|
Сергей Тарасов
|
2
|
4
|
1
|
7
|
Сергей Рожков
|
1
|
5
|
1
|
7
|
Антон Шипулин
|
1
|
3
|
3
|
7
|
Николай Круглов
|
4
|
1
|
1
|
6
|
Александр Логинов
|
1
|
1
|
4
|
6
А вот девушки, наоборот, не только не прервали 12-летнюю безмедальную серию, но и повторили антирекорд чемпионатов мира. Как и пять лет назад сборная России финишировала на 11-м месте, хотя и проиграла почти на минуту меньше. Любопытно, что от той гонки в составе осталась только одна представительница — Татьяна Акимова, провалившая свой второй этап в Поклюке.
Худшие места женской сборной России на чемпионатах мира:
|
Год
|
Состав
|
Победитель
|
Место
|
Отставание
|
2016
|
Акимова, Загоруйко, Виролайнен, Юрлова-Перхт
|
Норвегия
|
11-е
|
+3.07,9
|
2021
|
Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева
|
Норвегия
|
11-е
|
+2.10,9
|
2017
|
Подчуфарова, Слепцова, Старых, Акимова
|
Германия
|
10-е
|
+2.15,5
|
2011
|
Юрлова, Богалий-Титовец, Слепцова, Зайцева
|
Германия
|
8-е
|
+4.33,2
|
2020
|
Юрлова-Перхт, Старых, Миронова, Куклина
|
Норвегия
|
8-е
|
+1.02,6
|
2007
|
Богалий-Титовец, Юрьева, Анисимова, Сорокина
|
Германия
|
7-е
|
+2.09,9
|
2012
|
Слепцова, Зайцева, Богалий-Титовец, Вилухина
|
Германия
|
7-е
|
+1.34,0
|
1995
|
Панютина, Таланова, Печерская, А.Резцова
|
Германия
|
6-е
|
+3.30,9
Проигрыш лидеру в две минуты десять секунд — пятый с конца результат в истории сборной России. В 1995, 1996 и 2016 годах россиянки уступали более трех минут, а десять лет назад команда в составе, которой выступали Екатерина Юрлова, Анна Богалий-Титовец, Светлана Слепцова и Ольга Зайцева, финишировала через четыре с половиной минуты после Магдалены Нойнер, которая бежала четвертый этап в составе немецкой сборной.
Наибольшие отставания женской сборной России на чемпионатах мира:
|
Год
|
Состав
|
Победитель
|
Место
|
Отставание
|
2011
|
Юрлова, Богалий-Титовец, Слепцова, Зайцева
|
Германия
|
8-е
|
+4.33,2
|
1995
|
Панютина, Таланова, Печерская, А.Резцова
|
Германия
|
6-е
|
+3.30,9
|
1996
|
Мельник, Куклева, Тупиленко, Ромасько
|
Германия
|
5-е
|
+3.10,9
|
2016
|
Акимова, Загоруйко, Виролайнен, Юрлова-Перхт
|
Норвегия
|
11-е
|
+3.07,9
|
2021
|
Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева
|
Норвегия
|
11-е
|
+2.10,9
|
2007
|
Богалий-Титовец, Юрьева, Анисимова, Сорокина
|
Германия
|
7-е
|
+2.09,9
|
2017
|
Подчуфарова, Слепцова, Старых, Акимова
|
Германия
|
10-е
|
+2.15,5
|
2008
|
Слепцова, Ахатова, Моисеева, Юрьева
|
Германия
|
4-е
|
+1.39,4
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