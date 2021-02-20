ЧМ-2021 по биатлону: Логинов выиграл шестую медаль, девушки повторили антирекорд

Сборная России по биатлону завоевала 12-ю медаль в мужской эстафете в истории чемпионов мира.

Первую медаль чемпионата мира в Поклюке сборной России принесла мужская эстафетная четверка, взявшая бронзу в эстафете. Это 12-я эстафетная медаль наших мужчин после распада СССР. До нынешнего старта россияне по пять раз занимали первое и второе места и только однажды — два года назад — становились третьими.

Медали сборной России в эстафетах на чемпионатах мира:

Год Город Состав Место 1993 Боровец Медведцев, Кириенко, Тарасов, Чепиков 2-е 1996 Рупольдинг Майгуров, Драчев, Тарасов, Кобелев 1-е 1999 Контиолахти Майгуров, Драчев, Рожков, Ростовцев 2-е 2000 Лахти Майгуров, Рожков, Драчев, Ростовцев 1-е 2003 Ханты-Мансийск Майгуров, Ростовцев, Рожков, Чепиков 2-е 2005 Хохфильцен Рожков, Круглов, Ростовцев, Чепиков 2-е 2007 Антерсельва Черезов, Чудов, Ярошенко, Круглов 1-е 2008 Эстерсунд Черезов, Круглов, Ярошенко, Чудов 1-е 2011 Ханты-Мансийск Шипулин, Устюгов, Максимов, Черезов 2-е 2017 Хохфильцен Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин 1-е 2019 Эстерсунд Елисеев, Поршнев, Малышко, Логинов 3-е 2021 Поклюка Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов 3-е

Для Карима Халили и Эдуарда Латыпова субботние награды оказались первыми в карьере на чемпионатах мира. Матвей Елисеев во второй раз довольствовался эстафетной бронзой, а Александр Логинов в tшестой раз поднялся на подиум. В активе саратовца есть золото и серебро спринта, а также три эстафетных (одна в смешанной, две в обычной) и преследовательская бронзы. Рекорд страны — 10 наград — принадлежит Владимиру Драчеву, девять раз на пьедестал под российским флагом поднимался Павел Ростовцев, по восемь раз — Виктор Майгуров и Сергей Чепиков.

Российские мужчины, завоевавшие больше пяти медалей чемпионатов мира:

Спортсмен З С Б Всего Владимир Драчев 4 5 1 10 Павел Ростовцев 3 6 0 9 Виктор Майгуров 3 4 1 8 Сергей Чепиков 1 6 1 8 Максим Чудов 3 3 1 7 Сергей Тарасов 2 4 1 7 Сергей Рожков 1 5 1 7 Антон Шипулин 1 3 3 7 Николай Круглов 4 1 1 6 Александр Логинов 1 1 4 6

А вот девушки, наоборот, не только не прервали 12-летнюю безмедальную серию, но и повторили антирекорд чемпионатов мира. Как и пять лет назад сборная России финишировала на 11-м месте, хотя и проиграла почти на минуту меньше. Любопытно, что от той гонки в составе осталась только одна представительница — Татьяна Акимова, провалившая свой второй этап в Поклюке.

Худшие места женской сборной России на чемпионатах мира:

Год Состав Победитель Место Отставание 2016 Акимова, Загоруйко, Виролайнен, Юрлова-Перхт Норвегия 11-е +3.07,9 2021 Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева Норвегия 11-е +2.10,9 2017 Подчуфарова, Слепцова, Старых, Акимова Германия 10-е +2.15,5 2011 Юрлова, Богалий-Титовец, Слепцова, Зайцева Германия 8-е +4.33,2 2020 Юрлова-Перхт, Старых, Миронова, Куклина Норвегия 8-е +1.02,6 2007 Богалий-Титовец, Юрьева, Анисимова, Сорокина Германия 7-е +2.09,9 2012 Слепцова, Зайцева, Богалий-Титовец, Вилухина Германия 7-е +1.34,0 1995 Панютина, Таланова, Печерская, А.Резцова Германия 6-е +3.30,9

Проигрыш лидеру в две минуты десять секунд — пятый с конца результат в истории сборной России. В 1995, 1996 и 2016 годах россиянки уступали более трех минут, а десять лет назад команда в составе, которой выступали Екатерина Юрлова, Анна Богалий-Титовец, Светлана Слепцова и Ольга Зайцева, финишировала через четыре с половиной минуты после Магдалены Нойнер, которая бежала четвертый этап в составе немецкой сборной.

Наибольшие отставания женской сборной России на чемпионатах мира: