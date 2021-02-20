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ЧМ-2021 по биатлону: Логинов выиграл шестую медаль, девушки повторили антирекорд

20:15
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Сборная России по биатлону завоевала 12-ю медаль в мужской эстафете в истории чемпионов мира.

Первую медаль чемпионата мира в Поклюке сборной России принесла мужская эстафетная четверка, взявшая бронзу в эстафете. Это 12-я эстафетная медаль наших мужчин после распада СССР. До нынешнего старта россияне по пять раз занимали первое и второе места и только однажды — два года назад — становились третьими.

Медали сборной России в эстафетах на чемпионатах мира:

Год

Город

Состав

Место

1993

Боровец

Медведцев, Кириенко, Тарасов, Чепиков

2-е

1996

Рупольдинг

Майгуров, Драчев, Тарасов, Кобелев

1-е

1999

Контиолахти

Майгуров, Драчев, Рожков, Ростовцев

2-е

2000

Лахти

Майгуров, Рожков, Драчев, Ростовцев

1-е

2003

Ханты-Мансийск

Майгуров, Ростовцев, Рожков, Чепиков

2-е

2005

Хохфильцен

Рожков, Круглов, Ростовцев, Чепиков

2-е

2007

Антерсельва

Черезов, Чудов, Ярошенко, Круглов

1-е

2008

Эстерсунд

Черезов, Круглов, Ярошенко, Чудов

1-е

2011

Ханты-Мансийск

Шипулин, Устюгов, Максимов, Черезов

2-е

2017

Хохфильцен

Волков, Цветков, Бабиков, Шипулин

1-е

2019

Эстерсунд

Елисеев, Поршнев, Малышко, Логинов

3-е

2021

Поклюка

Халили, Елисеев, Логинов, Латыпов

3-е

Для Карима Халили и Эдуарда Латыпова субботние награды оказались первыми в карьере на чемпионатах мира. Матвей Елисеев во второй раз довольствовался эстафетной бронзой, а Александр Логинов в tшестой раз поднялся на подиум. В активе саратовца есть золото и серебро спринта, а также три эстафетных (одна в смешанной, две в обычной) и преследовательская бронзы. Рекорд страны — 10 наград — принадлежит Владимиру Драчеву, девять раз на пьедестал под российским флагом поднимался Павел Ростовцев, по восемь раз — Виктор Майгуров и Сергей Чепиков.

Российские мужчины, завоевавшие больше пяти медалей чемпионатов мира:

Спортсмен

З

С

Б

Всего

Владимир Драчев

4

5

1

10

Павел Ростовцев

3

6

0

9

Виктор Майгуров

3

4

1

8

Сергей Чепиков

1

6

1

8

Максим Чудов

3

3

1

7

Сергей Тарасов

2

4

1

7

Сергей Рожков

1

5

1

7

Антон Шипулин

1

3

3

7

Николай Круглов

4

1

1

6

Александр Логинов

1

1

4

6

А вот девушки, наоборот, не только не прервали 12-летнюю безмедальную серию, но и повторили антирекорд чемпионатов мира. Как и пять лет назад сборная России финишировала на 11-м месте, хотя и проиграла почти на минуту меньше. Любопытно, что от той гонки в составе осталась только одна представительница — Татьяна Акимова, провалившая свой второй этап в Поклюке.

Худшие места женской сборной России на чемпионатах мира:

Год

Состав

Победитель

Место

Отставание

2016

Акимова, Загоруйко, Виролайнен, Юрлова-Перхт

Норвегия

11-е

+3.07,9

2021

Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева

Норвегия

11-е

+2.10,9

2017

Подчуфарова, Слепцова, Старых, Акимова

Германия

10-е

+2.15,5

2011

Юрлова, Богалий-Титовец, Слепцова, Зайцева

Германия

8-е

+4.33,2

2020

Юрлова-Перхт, Старых, Миронова, Куклина

Норвегия

8-е

+1.02,6

2007

Богалий-Титовец, Юрьева, Анисимова, Сорокина

Германия

7-е

+2.09,9

2012

Слепцова, Зайцева, Богалий-Титовец, Вилухина

Германия

7-е

+1.34,0

1995

Панютина, Таланова, Печерская, А.Резцова

Германия

6-е

+3.30,9

Проигрыш лидеру в две минуты десять секунд — пятый с конца результат в истории сборной России. В 1995, 1996 и 2016 годах россиянки уступали более трех минут, а десять лет назад команда в составе, которой выступали Екатерина Юрлова, Анна Богалий-Титовец, Светлана Слепцова и Ольга Зайцева, финишировала через четыре с половиной минуты после Магдалены Нойнер, которая бежала четвертый этап в составе немецкой сборной.

Наибольшие отставания женской сборной России на чемпионатах мира:

Год

Состав

Победитель

Место

Отставание

2011

Юрлова, Богалий-Титовец, Слепцова, Зайцева

Германия

8-е

+4.33,2

1995

Панютина, Таланова, Печерская, А.Резцова

Германия

6-е

+3.30,9

1996

Мельник, Куклева, Тупиленко, Ромасько

Германия

5-е

+3.10,9

2016

Акимова, Загоруйко, Виролайнен, Юрлова-Перхт

Норвегия

11-е

+3.07,9

2021

Павлова, Акимова, Миронова, Кайшева

Норвегия

11-е

+2.10,9

2007

Богалий-Титовец, Юрьева, Анисимова, Сорокина

Германия

7-е

+2.09,9

2017

Подчуфарова, Слепцова, Старых, Акимова

Германия

10-е

+2.15,5

2008

Слепцова, Ахатова, Моисеева, Юрьева

Германия

4-е

+1.39,4

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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