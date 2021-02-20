Россия не уедет с ЧМ с нулем! Мужики выгрызли медаль в эстафете
Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета
1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 1:12.27,4 (0+8)
2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — отставание — 33,1 (0+7)
3. Россия (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 50,9 (0+5)
Какой же красавец Латыпов!
Последняя стойка. Развязка всей эстафеты. Ставки запредельные. Напряжение на грани.
Двукратный чемпион мира Ветле Кристиансен — два промаха.
Трехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен — три.
Чемпион мира Доминик Виндиш — на круг.
А Эдуард отделался одним лишь доппатроном. И пусть в борьбе за серебро он ничего не сумел противопоставить главному фанату российского биатлона Себастьяну Самуэльссону, это уже не так важно. Очевидно, что на заключительном этапе подводки к чемпионату мира была допущена ошибка и российская сборная сейчас не в лучшем физическом состоянии. Но вот характер у нее есть. И бронзовая стрельба Латыпова — лучшее тому подтверждение.
Никто не подвел
А ведь была еще «лежка», которую наш финишер провел безукоризненно.
Вообще, именно стрельба стала сегодня залогом долгожданной медали. Уже давно понятно, что мы выступаем здесь не с позиции силы. По скорости конкурировать с мировыми лидерами сейчас не готов никто из россиян. Наш шанс — в работе на рубеже. И сегодняшняя четверка вцепилась в него зубами.
Карим Халили не блистал, но и не завалил первый этап. В эстафете это главное. Спросите у Эрика Лессера, которого вырубило так, что немцы потеряли все шансы на какой-либо успех уже в начале гонки. У молодого россиянина был тревожный момент на «лежке» — сразу два промаха. Но он сумел собраться.
Елисеев вообще обошелся всего одним допом, тогда как француз Кентен Фийон-Майе на том же этапе зашел на круг и отбросил свою команду вниз. Наши, наоборот, медленно, но верно поднимались. Никто чудес не показывал, но каждый свое дело делал добротно. Это и требовалось.
Очень хорошо провел третий этап Логинов. На Кубке мира у него возникали проблемы именно в командных гонках. Но в самый важный момент, на главном старте, он собрался. У Александра тоже лишь один промах, но именно он вернул сборную в тройку и внушил стране ощутимую надежду на медаль.
А Латыпов чуть позже воплотил ее в жизнь.
Значение этого подиума
Одна бронзовая медаль за девять гонок, безусловно, не повод для гордости. Это не тот случай, когда одним маленьким успехом можно прикрыть большую неудачу. В целом турнир для нас — грустный.
Но такая ложка меда всем была очень нужна.
При всех разладах в тренерском штабе, результатом которых стала свистопляска с местом финального сбора, взаимоисключающие утверждения и даже госпитализация Валерия Польховского, спортсмены показали, что в критической ситуации способны не только раскисать, но и собираться. Быть мужиками.
Это всегда важно. А в преддверии Олимпиады, до которой осталось меньше года, особенно. Здорово, что попробовали Халили, — на Кубке мира волнения такого масштаба и близко нет. Этот опыт дорогого стоит. Классно, что в этом сезоне у нас появился финишер, в котором можно быть уверенным. Логинов остается Логиновым. И Елисеев, даже несмотря на провал в летней подготовке, на зубах шел последний круг эстафеты и не «умер» на нем так, как в личных гонках.
Люди у нас есть. Теперь осталось собрать настоящую команду. В которой все будут на одной волне. И не сесть в калошу с выбором места подготовки к главному старту. Тогда в Пекине-2022 в эстафете будет как минимум не хуже.
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