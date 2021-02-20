Россия не уедет с ЧМ с нулем! Мужики выгрызли медаль в эстафете

А ведь казалось, что из Поклюки россияне могут вернуться без единого подиума.

Чемпионат мира. Мужчины. Эстафета

1. Норвегия (Штурла Легрейд, Тарьей Бе, Йоханнес Бе, Ветле Кристиансен) — 1:12.27,4 (0+8)

2. Швеция (Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастьян Самуэльссон) — отставание — 33,1 (0+7)

3. Россия (Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов) — 50,9 (0+5)

Какой же красавец Латыпов!

Последняя стойка. Развязка всей эстафеты. Ставки запредельные. Напряжение на грани.

Двукратный чемпион мира Ветле Кристиансен — два промаха.

Трехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен — три.

Чемпион мира Доминик Виндиш — на круг.

А Эдуард отделался одним лишь доппатроном. И пусть в борьбе за серебро он ничего не сумел противопоставить главному фанату российского биатлона Себастьяну Самуэльссону, это уже не так важно. Очевидно, что на заключительном этапе подводки к чемпионату мира была допущена ошибка и российская сборная сейчас не в лучшем физическом состоянии. Но вот характер у нее есть. И бронзовая стрельба Латыпова — лучшее тому подтверждение.

Никто не подвел

А ведь была еще «лежка», которую наш финишер провел безукоризненно.

Вообще, именно стрельба стала сегодня залогом долгожданной медали. Уже давно понятно, что мы выступаем здесь не с позиции силы. По скорости конкурировать с мировыми лидерами сейчас не готов никто из россиян. Наш шанс — в работе на рубеже. И сегодняшняя четверка вцепилась в него зубами.

Карим Халили не блистал, но и не завалил первый этап. В эстафете это главное. Спросите у Эрика Лессера, которого вырубило так, что немцы потеряли все шансы на какой-либо успех уже в начале гонки. У молодого россиянина был тревожный момент на «лежке» — сразу два промаха. Но он сумел собраться.

Елисеев вообще обошелся всего одним допом, тогда как француз Кентен Фийон-Майе на том же этапе зашел на круг и отбросил свою команду вниз. Наши, наоборот, медленно, но верно поднимались. Никто чудес не показывал, но каждый свое дело делал добротно. Это и требовалось.

Очень хорошо провел третий этап Логинов. На Кубке мира у него возникали проблемы именно в командных гонках. Но в самый важный момент, на главном старте, он собрался. У Александра тоже лишь один промах, но именно он вернул сборную в тройку и внушил стране ощутимую надежду на медаль.

А Латыпов чуть позже воплотил ее в жизнь.

20 февраля. Поклюка. Карим Халили на огневом рубеже. Фото Reuters

Значение этого подиума

Одна бронзовая медаль за девять гонок, безусловно, не повод для гордости. Это не тот случай, когда одним маленьким успехом можно прикрыть большую неудачу. В целом турнир для нас — грустный.

Но такая ложка меда всем была очень нужна.

При всех разладах в тренерском штабе, результатом которых стала свистопляска с местом финального сбора, взаимоисключающие утверждения и даже госпитализация Валерия Польховского, спортсмены показали, что в критической ситуации способны не только раскисать, но и собираться. Быть мужиками.

Это всегда важно. А в преддверии Олимпиады, до которой осталось меньше года, особенно. Здорово, что попробовали Халили, — на Кубке мира волнения такого масштаба и близко нет. Этот опыт дорогого стоит. Классно, что в этом сезоне у нас появился финишер, в котором можно быть уверенным. Логинов остается Логиновым. И Елисеев, даже несмотря на провал в летней подготовке, на зубах шел последний круг эстафеты и не «умер» на нем так, как в личных гонках.

Люди у нас есть. Теперь осталось собрать настоящую команду. В которой все будут на одной волне. И не сесть в калошу с выбором места подготовки к главному старту. Тогда в Пекине-2022 в эстафете будет как минимум не хуже.