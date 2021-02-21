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ЧМ по биатлону, женский масс-старт: где смотреть трансляцию гонки

12:45
Ирина Казакевич. Фото СБР
Ирина Казакевич. Фото СБР
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Сегодня, 21 февраля, в словенской Поклюке состоится женский масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Начало — в 14.30 (мск).

Сборную России на этом старте представят Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Сегодня заключительный день чемпионата мира, у сборной России на весь турнир всего одна медаль — бронза в мужской эстафете 20 февраля.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.

Видеотрансляция женского масс-старта в Поклюке

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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