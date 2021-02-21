ЧМ по биатлону, женский масс-старт: где смотреть трансляцию гонки
12:45
Сегодня, 21 февраля, в словенской Поклюке состоится женский масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Начало — в 14.30 (мск).
Сборную России на этом старте представят Светлана Миронова и Ирина Казакевич.
Сегодня заключительный день чемпионата мира, у сборной России на весь турнир всего одна медаль — бронза в мужской эстафете 20 февраля.
Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Первого канала.
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