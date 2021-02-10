Главный тренер мужской сборной Австрии по биатлону заразился коронавирусом

Главный тренер мужской сборной Австрии по биатлону Рикко Гросс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 10 февраля Bild.

По информации источника, 50-летний специалист переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции в Поклюке (Словения), где сегодня стартует чемпионат мира.

С 2015 по 2018 год Гросс был старшим тренером мужской сборной России по биатлону.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о трех случаях коронавируса у участников ЧМ-2021.