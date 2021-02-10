ЧМ ПО БИАТЛОНУ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Главный тренер мужской сборной Австрии по биатлону заразился коронавирусом

14:47
Теги:

Главный тренер мужской сборной Австрии по биатлону Рикко Гросс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 10 февраля Bild.

По информации источника, 50-летний специалист переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции в Поклюке (Словения), где сегодня стартует чемпионат мира.

С 2015 по 2018 год Гросс был старшим тренером мужской сборной России по биатлону.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о трех случаях коронавируса у участников ЧМ-2021.

Дополнительная информация:

https://www.bild.de/sport/wintersport/wintersport/biathlon-wm-oesterreich-coach-ricco-gross-positiv-auf-corona-getestet-75299122.bild.html

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир