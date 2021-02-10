Главный тренер мужской сборной Австрии по биатлону заразился коронавирусом
14:47
Главный тренер мужской сборной Австрии по биатлону Рикко Гросс сдал положительный тест на коронавирус, сообщает 10 февраля Bild.
По информации источника, 50-летний специалист переносит болезнь бессимптомно и находится на самоизоляции в Поклюке (Словения), где сегодня стартует чемпионат мира.
С 2015 по 2018 год Гросс был старшим тренером мужской сборной России по биатлону.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил о трех случаях коронавируса у участников ЧМ-2021.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/wintersport/wintersport/biathlon-wm-oesterreich-coach-ricco-gross-positiv-auf-corona-getestet-75299122.bild.html
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю