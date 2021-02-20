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Федерация биатлона Чехии ответила на высказывания Казакевич

11:34
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В Федерации биатлона Чехии прокомментировали заявление российской биатлонистки Ирины Казакевич об общении чешских спортсменов с российскими на чемпионате мира.

«Чешские биатлонисты хорошо относятся к российским спортсменам, это неправда, что они не хотят здороваться с россиянами на чемпионате мира в Словении», — цитирует «РИА Новости» представителей чешской федерации.

В среду, 17 февраля, биатлонистка Ирина Казакевич рассказала пресс-службе СБР, что на чемпионате мира в Поклюке у российской сборной складываются разные взаимоотношения с другими командами, отметив, что чешские биатлонисты «воротят нос, если с ними здороваешься».

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210220/biatlon-1598280127.html

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