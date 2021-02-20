ЧМ по биатлону, женская эстафета: где смотреть трансляцию гонки

Сегодня, 20 февраля, в словенской Поклюке состоится женская эстафета на чемпионате мира по биатлону. Начало — в 13.45 (мск).

Сборную России на этом старте представят Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

По состоянию на 20 февраля, у сборной России нет ни одной награды на турнире, до конца чемпионата мира осталось две гонки.

Подробнее о предстоящей эстафете можно прочитать — здесь.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция женской эстафеты в Поклюке