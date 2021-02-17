Казакевич: «Из сборной Чехии с кем-то здороваешься — воротят нос»
Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала об отношениях с иностранными спортсменами на чемпионате мира в Поклюке (Словения).
«Норвежцы, что бы ни говорили в интервью, очень позитивные, всегда поздороваются. Те же тренеры могут что-то сказать, спросить. Спортсменов мало видно, а тренеры постоянно здесь. Общение есть, главное самим не зажиматься. Если ты открыт — то и к тебе будут открыты. Из сборной Чехии с кем-то здороваешься — воротят нос, но это уже их проблемы, а не наши. Мы находимся в биатлонной семье, не должно быть какого-то негатива», — сказала в интервью пресс-службе СБР Казакевич.
Чемпионат мира в Поклюке проходит с 10 по 21 февраля. Сборная России выступает без флага и гимна с использованием названия RBU (Российский биатлонный союз) из-за санкций ВАДА, вступивших в силу с декабря 2020 года.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=VPjdkosuf10&feature=youtu.be
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