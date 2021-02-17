Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала об отношениях с иностранными спортсменами на чемпионате мира в Поклюке (Словения).

«Норвежцы, что бы ни говорили в интервью, очень позитивные, всегда поздороваются. Те же тренеры могут что-то сказать, спросить. Спортсменов мало видно, а тренеры постоянно здесь. Общение есть, главное самим не зажиматься. Если ты открыт — то и к тебе будут открыты. Из сборной Чехии с кем-то здороваешься — воротят нос, но это уже их проблемы, а не наши. Мы находимся в биатлонной семье, не должно быть какого-то негатива», — сказала в интервью пресс-службе СБР Казакевич.

Чемпионат мира в Поклюке проходит с 10 по 21 февраля. Сборная России выступает без флага и гимна с использованием названия RBU (Российский биатлонный союз) из-за санкций ВАДА, вступивших в силу с декабря 2020 года.