Казакевич и Миронова покинули горы для подготовки к масс-старту на чемпионате мира

Российские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич переехали из отеля рядом со стадионом в Поклюке в город Блед, чтобы лучше подготовиться к масс-старту на чемпионате мира, сообщает 19 февраля ТАСС.

В Блед Миронова и Казакевич переехали в четверг вечером. Они являются единственными россиянками, попавшими в число участников масс-старта. Гонка пройдет 21 февраля, в заключительный день чемпионата мира. В субботу Миронова также выступит в эстафете.

18 февраля другая российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что команда ошиблась с местом подготовки к чемпионату мира, и охарактеризовала свое состояние как крайне неудовлетворительное, поскольку она уже два месяца живет на высоте более тысячи метров, что не позволяет ее организму нормально восстановиться.