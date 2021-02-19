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Казакевич и Миронова покинули горы для подготовки к масс-старту на чемпионате мира

19:57
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Российские биатлонистки Светлана Миронова и Ирина Казакевич переехали из отеля рядом со стадионом в Поклюке в город Блед, чтобы лучше подготовиться к масс-старту на чемпионате мира, сообщает 19 февраля ТАСС.

В Блед Миронова и Казакевич переехали в четверг вечером. Они являются единственными россиянками, попавшими в число участников масс-старта. Гонка пройдет 21 февраля, в заключительный день чемпионата мира. В субботу Миронова также выступит в эстафете.

18 февраля другая российская биатлонистка Евгения Павлова заявила, что команда ошиблась с местом подготовки к чемпионату мира, и охарактеризовала свое состояние как крайне неудовлетворительное, поскольку она уже два месяца живет на высоте более тысячи метров, что не позволяет ее организму нормально восстановиться.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10744629

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