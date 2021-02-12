Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил расстановку сил перед гонкой преследования на ЧМ-2021 в Поклюке.

«Нужно начать спокойнее. Эдику надо пройти все четыре рубежа без штрафов. Дистанция будет длиннее, поэтому нас ждет сложная гонка. Невозможно делать каких-то заключений. Сейчас такое время, что мы абсолютно ничего не знаем о нашей сборной. У нас никогда не было с этим проблем, асейчас у нас даже состав набрать не из кого», — сказал Тихонов «СЭ».

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Гонка преследования в рамках ЧМ-2021 по биатлону пройдет в воскресенье, 14 февраля. Начало в 15:15 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)