Дениза Херманн выиграла спринт на чемпионате мира, Ханна Эберг — вторая, Перссон — третья

Немецкая биатлонистка Дениза Херманн выиграла спринтерскую гонку на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе.

Она преодолела дистанцию в 7,5 км за 21 минуту 19,7 секунды и ни разу не промахнулась.

Второй в гонке стала Ханна Эберг из Швеции (+2,2 и 0 промахов). Третье место заняла ее соотечественница Линн Перссон (+26,2 и 0 промахов).

11 февраля на чемпионате мира в Оберхофе состоится мужская спринтерская гонка. Начало — в 16.30 мск.

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Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Женщины

Спринт, 7,5 км

1. Дениза Херманн(Германия) — 21.19,7 (0)

2. Ханна Эберг (Швеция) +2,2 (0)

3. Линн Перссон (Швеция) +26,2 (0)

4. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) +31,3 (1)

5. Лиза Виттоцци (Италия) +45,8 (1)

6. Маркета Давидова (Чехия) +50,5 (0)