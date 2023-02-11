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Сегодня, 17:45

Норвежец Йоханнес Бе в 14-й раз выиграл золото чемпионата мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Йоханнес Бе.
Фото Global Look Press

Норвежец Йоханнес Бе стал победителем спринта на чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе. Четыре первых места заняли представители Норвегии.

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Лучший результат показал норвежец Йоханнес Бе, который допустил один промах на двух огневых рубежах и прошел дистанцию в 10 км за 23 минуты и 21,7 секунды.

Вторым стал его брат Тарьей Бе, уступивший родственнику 14,8 секунды, хотя и чисто отработав на стрельбище.

Третьим стал норвежец Штурла Легрейд, четвертым — его соотечественник Йоханнес Дале.

Бе в 14-й раз стал чемпионом мира, опередив по этому показателю француза Мартена Фуркада (13).

Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
Йоханнес Дале
Тарьей Бе
Штурла Легрейд
17
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