Ольсбу-Ройселанн стала 12-кратной чемпионкой мира и сравнялась с Нойнер

Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

Команду победителей представляли Ингрид Тандревольд, Марте Ольсбу-Ройселанн, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Бе.

Таким образом, Ольсбу-Ройселанн стала 12-кратной чемпионкой мира и сравнялась по количеству золотых медалей с немкой Магдаленой Нойнер.

В личных медалях Ольсбу-Ройселанн (2) уступает Нойнер (6).