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Сегодня, 18:50

Ольсбу-Ройселанн стала 12-кратной чемпионкой мира и сравнялась с Нойнер

Руслан Минаев
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Марте Ольсбу-Ройселанн.
Фото AFP

Сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира, который проходит в Оберхофе (Германия).

Команду победителей представляли Ингрид Тандревольд, Марте Ольсбу-Ройселанн, Стурла Хольм Легрейд и Йоханнес Бе.

Таким образом, Ольсбу-Ройселанн стала 12-кратной чемпионкой мира и сравнялась по количеству золотых медалей с немкой Магдаленой Нойнер.

В личных медалях Ольсбу-Ройселанн (2) уступает Нойнер (6).

Биатлон
Сборная Норвегии по биатлону
Магдалена Нойнер
Марта Ольсбу Ройселанн
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Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет
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