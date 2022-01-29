«Это большой успех в ее карьере». Тренер о победе Стремоус в гонке преследования

Бывший тренер Алины Стремоус отреагировал на ее победу в гонке преследования на чемпионате Европы

Российский тренер по биатлону Валерий Храмоножкин в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от победы своей бывшей подопечной Алины Стремоус в женском пасьюте на чемпионате Европы в Арбере (Германия).

«Про молдавский биатлон ничего не скажу, так как на данный момент работаю в Санкт-Петербурге. Победа Алины — приятная новость. Очевидно, что она росла. Там грамотные тренеры, которые сумели подвести ее. Очень рад, что так получилось. Не скажу, что это было ожидаемо. Был предсказуем ее рост, но выигрыш в гонке на чемпионате Европы — это здорово. Приятная неожиданность. Считаю, что это большой успех в ее карьере», — сказал Храмоножкин «СЭ».

Лучшей из россиянок в гонке преследования стала Лариса Куклина, которая финишировала пятой.

Ранее на чемпионате Европы Стремоус стала второй в индивидуальной гонке. 26-летняя биатлонистка перешла в сборную Молдавии в начале 2020 года, до этого она выступала за Россию.