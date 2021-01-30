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Чемпионат Европы по биатлону, мужская гонка преследования: смотреть трансляцию бесплатно

13:30
Карим Халили. Фото СБР
Карим Халили. Фото СБР
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Сегодня, 30 января, в польских Душниках-Здруи состоится мужская гонка преследования на чемпионате Европы по биатлону. Начало — в 15.00 (мск).

Сборную России на этом старте представят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Семен Сучилов, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов.

Следить за гонкой можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции на канале «Матч ТВ».

Видеотрансляция мужской гонки преследования

Чемпионат Европы по биатлону

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