«Заняли четкую позицию». Волейболистки отказались надевать бикини на матч в Китае

Норвежские спортсменки устроили скандал из-за игровой формы на турнире Мирового тура по пляжному волейболу в Хайкоу.

Норвежские волейболистки Суннива Хелланд-Хансен и Эмили Олимстад обвинили организаторов соревнований Мирового тура в китайском Хайкоу в сексизме после требований сменить шорты на бикини. Накануне одного из матчей судья во время разминки обратил внимание, что дуэт из Норвегии вышел на корт в мини-шортах и топах, в то время как остальные девушки играли в раздельных купальниках. По мнению рефери, такая «закрытая» форма является нарушением правил, поэтому он потребовал от Суннивы и Эмили переодеться. Но скандинавки отказались наотрез. В итоге начало матча задержали, Хелланд-Хансен и Олимстад отстояли свою правоту и теперь намерены привлечь руководство Мирового тура к ответственности.

Возвращение в каменный век

Правила пляжного волейбола гласят, что спортсмены могут проводить матчи в купальниках, шортах или трико. Но на отдельных турнирах (особенно в мусульманских странах) иногда вводится особый дресс-код. Однако он в основном касается одевания, но не раздевания. Однако в Хайкоу накануне поединка с немками Алисой Цайманн и Оливией Макдональц норвежская пара столкнулась с требованием оголиться. «Сначала мы восприняли это как шутку, потому что прекрасно знаем правила, и заняли четкую позицию по данному вопросу. Это было почти комично. Мы оставались уверены, что имеем право играть в шортах», — рассказала Хелланд-Хансен в интервью NTB.

Однако рефери попался принципиальный и заявил, что не допустит до матча волейболисток «в неправильной экипировке». «Была бурная дискуссия, и девочки заявили, что судьям следует выучить правила, — рассказал менеджер спортсменок Ивер Хоррем. — Игроки были спровоцированы, расстроены и злы таким «возвращением в каменный век». Шорты снимать они отказались наотрез, и матч перенесли. В конце концов рефери сдался, однако пострадал настрой на игру. Норвежки в итоге победили со счетом 2:1, но неприятный осадок остался».

Норвежский дуэт уже два года выступает в шортах, а не в бикини, и отлично знает свои права. «Хорошо, что этого не случилось с молодыми игроками, которые не столь решительно настроены и меньше уверены в своей правоте, — говорит Хелланд-Хансен. — Требовать от нас переодеться было очень непрофессионально со стороны организаторов. Прошло, наверное, 15 лет с момента изменения правил, когда женщинам тоже разрешили играть в шортах. Однако среди некоторых судей сохраняются предубеждения. Мы задаемся вопросом: почему это произошло? И наши адвокаты намерены выяснить — виноват организатор или волейбольная ассоциация, которая не проинформировала судей о правилах».

Кристина Щеголева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Говорил девчонкам: привыкайте тренироваться в плавках

Повышать популярность волейбола (сначала — классического, а затем и пляжного) за счет максимально открытого женского тела в 1990-х годах придумал президент FIVB мексиканец Рубен Акоста. И первое время это воспринималось как отличный коммерческий ход. Однако затем феминистки обрушили на волейбольные власти критику за сексизм. Кроме того, спортсменки-мусульманки категорически отказывались от «обнаженки», требуя разрешить не только трико, но и хиджабы. В итоге в 2012 году накануне Олимпиады в Лондоне были легализованы не только шорты для девушек, но и более закрытые варианты экипировки.

Сейчас дошло до того, что против сексизма и объективации в женском спорте даже развернута кампания под названием «Смени ракурс». На некоторых турнирах по пляжному волейболу на задней части трусов участниц размещают QR-код со ссылкой на видеоролик, в котором различные спортсменки рассказывают о сексизме и объясняют, что соревнования — это не то место, где следует думать о женской анатомии. Впрочем, главный тренер женской сборной России по пляжному волейболу Дмитрий Федотов назвал данный проект вбросом ЛГБТ-сообщества.

— Правила допускают, что девушки сами выбирают, играть в лосинах или плавках. Когда я работал с молодыми девчонками, то говорил: привыкайте тренироваться в плавках, потому что вы будете играть в них, — говорил Федотов в интервью «СЭ». — На соревнованиях вам скажут: выходите в плавках, а вы начнете стесняться, поправлять. И в моменте будете думать не о приеме, когда нужно согнуть ноги, а о том, как вы в этих плавках смотритесь. Естественно, многие мужчины приходят посмотреть на красивых девчонок с красивыми фигурами, как они играют или тренируются в купальниках. Но я не вижу тут проблемы.

Паулина Шефер. Фото Global Look Press

Ради уважения к традициям страны-организатора

Один из скандалов из-за бикини произошел со сборной Норвегии по пляжному гандболу в 2021 году. В знак протеста против «эксплуатации женского тела» скандинавская команда вышла на матч за бронзу чемпионата Европы в слишком длинных шортах. Но это было формальным нарушением правил, согласно которым форма в женском пляжном гандболе должна состоять из плавок и топа. Сумма штрафа для нарушительниц составила 1500 евро — феминистки потом быстро собирали эти деньги среди возмущенных болельщиц. Чиновники затем были вынуждены пойти на послабление в правилах.

С 2021 года вся женская сборная Германии по спортивной гимнастике выступает в закрытой форме не по религиозным причинам, а ради феминистских идеалов. Девушки выходят на помост в комбинации купальника и леггинсов. Их главная цель — показать, что женщина может выбирать, что ей надевать, в том числе на соревнования. Вдохновитель этой акции Сара Восс говорит, что данный демарш — ответ на вспышки случаев физического и сексуального насилия в спорте. «Как женщины мы хотим быть самими собой и чувствовать себя комфортно. А в таком спорте, как гимнастика, это делать все сложнее и сложнее по мере взросления и перемен в теле», — заявляла спортсменка.

Что касается пляжного волейбола, то примерно 90 процентов спортсменок сейчас продолжают играть в бикини, утверждая, что это самая удобная форма. Правда, здесь бывают перегибы и в обратную сторону. В 2021 году на турнире Мирового тура в Дохе (Катар) волейболисткам было рекомендовано выступать в трико и с длинными рукавами ради «уважения к традициям страны-организатора». В ответ немки Карла Боргер и Юлия Зуде заявили о бойкоте соревнований. По их словам, игровая форма в женском спорте — это очень деликатная тема. И навязывать спортсменкам фасоны только ради повышения зрелищности соревнований или соблюдения традиций — неприемлемо.