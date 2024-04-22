Волейболистка молодежной сборной России погибла в Москве. У нее были личные проблемы

Наше волейбольное сообщество скорбит в связи со смертью 21-летней Арины Михайлиной.

Всероссийская федерация волейбола выразила соболезнования родным и близким 21-летнего игрока пляжного клуба «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной. Как сообщает «МК», победительница первенства России и игрок молодежной сборной страны по пляжного волейболу скончалась 21 апреля после падения с 16-го этажа общежития НИУ МЭИ «Синичка» в московском районе Лефортово. «Не знаю, что там произошло, — у нас очень мало информации. При необходимости окажем семье любую помощь», — сообщил ТАСС генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

Будем разбираться в обстоятельствах

Михайлина была победительницей первенства России среди девушек до 17 лет (2018), серебряным призером международного турнира EEVZA среди игроков до 18 лет (2019) и бронзовым призером Спартакиады учащихся (2019). Раньше она представляла Тольятти и выступала за Самарскую область, а затем училась в Московском энергетическом институте и помимо «Заречье-Одинцово» также защищала цвета своего вуза. «Это была перспективная спортсменка, кандидат в молодежную сборную. Мы будем разбираться в обстоятельствах того, что случилось», — сказал ТАСС вице-президент ВФВ Андрей Горбенко.

По информации телеграм-канала Baza, накануне Арина поссорилась со своим молодым человеком, переехала от него в общежитие и начала писать прощальные сообщения. Обеспокоенный юноша вызвал в «Синичку» скорую, но врачи не нашли повода для госпитализации. Парень сам отправился в общежитие, но не успел — тело девушки обнаружили под окнами высотки. «МК» пишет, что после падения Михайлина была еще жива, но травмы оказались слишком серьезными.

Предсмертной записки Арина, похоже, не оставила. Полиция отрабатывает и криминальную версию, но основной является ненасильственный характер смерти. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) готова оказать помощь семье погибшей. В соцсетях многие спортсмены и знакомые Михайлиной выражают соболезнования в связи с трагической гибелью красивой и талантливой спортсменки.

Фото из соцсетей Арины Михайлиной

Трагические падения

Год назад в Астрахани выпала с балкона восьмого этажа и умерла от травм трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак. В день трагедии спортсменка приняла участие в матче «Астраханочки» против столичного ЦСКА, и ничто в ее поведении не предвещало беды. Следствие склонялось к тому, что гибель 29-летней женщины — несчастный случай. В квартире Дивак на балконе был обнаружен бокал с вином, а соседи говорили, что перед гибелью она сильно плакала.

Также в 2023 году в турецком Стамбуле выпала из окна своего гостиничного номера и погибла 18-летняя волейболистка итальянской «Новары» Джулия Итума. Причины этой трагедии, ставшей шоком для всего европейского волейбола, так и не обнародованы. В сентябре прошлого года в бразильском Сан-Паулу 43-летняя олимпийская чемпионка по волейболу Валевска Морейра ди Оливейра выпала из окна 15-го этажа и скончалась на месте.

В 2016-м игрок волейбольного клуба «Нижний Новгород» Виталий Григорьев погиб на 20-м году после падения с 15-го этажа. Через два года 24-летняя российская гандболистка Дарья Городилова скончалась, упав с моста, проходящего над железной дорогой. В 2020-м под окнами своего дома была найдена мертвой 20-летняя российская фигуристка Екатерина Александровская, выступающая за сборную Австралии. Предсмертная записка, оставленная спортсменкой, состояла из одного слова: «Люблю».