«Спартак» и «Локомотив» стартовали с побед на клубном ЧМ по пляжному футболу

Московские «Спартак» и «Локомотив» выиграли свои первые матчи на клубном чемпионате мира по пляжному футболу. Соревнования проходят в Москве на арене «Мегаспорт».

«Спартак» обыграл швейцарский «Грассхоппер» (8:1). В составе победителей по хет-трику сделали Джордан Соарес де Оливейра и Федор Земсков. Дублем отметился Мохаммад Ахмадзаде. У швейцарского клуба забил Гленн Ходель.

В другом матче группы В португальская «Брага» выиграла у бразильского «Фламенго» — 6:4. 13 февраля красно-белые сыграют с бразильским клубом.

В группе А «Локомотив» обыграл турецкий «Аланьяспор» — 14:4. В составе победителей самым результативным стал Льоренц Леон Гомес. В его активе пять голов. Хет-трик сделал Лукао, дубль оформил Амир Акбари.

В другом матче группы японский клуб «Токио Верди» обыграл испанский «Леванте» — 3:2. 13 февраля «Локо» проведет следующий матч против «Леванте».