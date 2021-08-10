Россиянки Макрогузова и Холомина не сыграют на чемпионате Европы по пляжному волейболу
18:52
Участницы Олимпийских игр в Токио Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу из-за травмы Макрогузовой, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.
Чемпионат Европы пройдет в Вене 11-15 августа. На Олимпиаде Макрогузова и Холомина выбыли на стадии 1/8 финала.
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