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Россиянки Макрогузова и Холомина не сыграют на чемпионате Европы по пляжному волейболу

18:52

Участницы Олимпийских игр в Токио Надежда Макрогузова и Светлана Холомина не выступят на чемпионате Европы по пляжному волейболу из-за травмы Макрогузовой, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

Чемпионат Европы пройдет в Вене 11-15 августа. На Олимпиаде Макрогузова и Холомина выбыли на стадии 1/8 финала.

Дополнительная информация:

https://www.volley.ru/news/24839/

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Иван Шитик все материалы автора

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