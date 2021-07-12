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Этап чемпионата России по пляжному волейболу выиграла необычная спортсменка

08:55
Мария Воронина. Фото Instagram
Мария Воронина. Фото Instagram

Волейболистка Калининградского «Локомотива» Мария Воронина вместе с представительницей Обнинска Ариной Ряжновой выиграли третий этап чемпионата России по пляжному волейболу в Зеленоградске в женском разряде.

В финале они обыграли пару Фролова/Лудкова — 21:13, 16:21, 20:18. Призовой фонд для победителей составил 100 тысяч рублей.

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Воронина — одна из самых необычных волейболисток тура. Ее рост — 168 сантиметров, при этом к 21 году она уже успела стать чемпионкой Европы до 18 и 20 лет, чемпионкой мира до 19 лет и победительницей Юношеских Олимпийских игр.

Перед этим сезоном Воронина и ее основная партнерша Мария Бочарова подписали контракт с калининградским «Локомотивом», где вслед за основным волейбольным клубом (чемпионом России) появилась команда по пляжному волейболу.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора

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