Пляжники Красильников и Стояновский пропустят финал чемпионата России

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не выступят в финале чемпионата России по пляжному волейболу из-за общей физической и моральной усталости, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола.

«Мы посовещались с тренерским штабом, с нашим клубом, федерацией и приняли решение не участвовать в финале чемпионата России. Но уже неделей позже мы выступим на Кубке России, поэтому наше расставание будет недолгим.

Пришло время немного перевести дух после сумасшедшего графика, подлечиться и набраться сил перед Кубком. Этот турнир очень важен для нас, мы очень хотим встретиться с нашими болельщиками и поблагодарить за горячую поддержку, которую мы ощущали в Токио, несмотря на расстояние и разницу во времени. До встречи в Анапе", — приводит слова Красильникова федерация.

Стояновский отметил, что небольшой перерыв поможет им прийти в себя.

«Я уверен, что все с пониманием отнесутся к нашему решению. Этот небольшой перерыв поможет нам прийти в себя и с новыми силами начать выступать на Кубке России в Анапе. Мы много моральных и физических сил оставили на Олимпиаде и сейчас нам просто необходимо немного сменить обстановку и восстановить наш ресурс».

Финал чемпионата России пройдет в Анапе с 18 по 22 августа. Кубок России пройдет с 24 по 28 августа.