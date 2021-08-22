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Лешуков и Семенов стали чемпионами России по пляжному волейболу

19:08
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В чемпионате России по пляжному волейболу среди мужчин победителями стали Илья Лешуков и Константин Семенов. В финале они нанесли поражение Никите Лямину и Игорю Величко — 2-0 (23:21, 21:17).

В матче за третье место Максим Худяков и Александр Крамаренко победили Руслана Быканова и Александра Лихолетова — 2-1 (21:19, 18:21, 15:9).

Отметим, что серебряные призеры Олимпиады-2020 Вячеслав Красильников и Олег Стояновский не выступили в финале чемпионата России «из-за общей физической и моральной усталости».

Мария Воронина и Мария Бочарова стали победительницами чемпионата России по пляжному волейболу среди женщин. Воронина и Бочарова в финале победили Екатерину Бирлову и Анастасию Фролову — 2-0 (21:8, 21:19).

В матче за третье место Надежда Макрогузова и Светлана Холомина переиграли Дарью Рудых и Елизавету Зайончковскую — 2-0 (21:14, 21:16).

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Иван Шитик все материалы автора

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