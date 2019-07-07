"Не нужно слов. Мы чемпионы мира, и этого достаточно". Стояновский - о победе на ЧМ

Россиянин Олег Стояновский прокомментировал победу на чемпионате мира по пляжному волейболу в Гамбурге.

В финале Стояновский в паре с Вячеславом Красильниковым обыграл хозяев турнира немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера – 2-1 (19:21, 21:17, 15:11). Это первое золото для России на чемпионатах мира.

– Не нужно слов. Мы чемпионы мира, и этого достаточно. Я никогда не мечтал об этом, но, может быть, я все эти годы верил, что мы сможем победить, – приводит Olympic Channel слова Стояновского.

Красильников и Стояновский как победители ЧМ получили путевку на Олимпийские игры 2020 года.