Пляжный волейбол
Новости
Статьи Олимпиада
Новости   //    Пляжный волейбол

Российские пляжники выиграли в финале чемпионата Европы U18

20:19
Владислав Панченко и Иван Чупринов. Фото Twitter
Владислав Панченко и Иван Чупринов. Фото Twitter

Российские пляжники Владислав Панченко и Иван Чупринов победили в финале мужского чемпионата Европы U18, которых проходил в Любляне.

В финале российские спортсмены переиграли пару из Польши.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Агитировала за нацистов, была брошена мужем и нищенствовала. Судьба самой молодой олимпийской чемпионки
Турнирная таблица группы России в отборе ЧМ-2022 на 4 сентября: сборная вышла на первое место
Россия победила Финляндию на мужском чемпионате Европы по волейболу
Украина забила чудо-гол Франции, но не смогла победить чемпионов мира. Хорватия не отстает от России
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд