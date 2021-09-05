Российские пляжники выиграли в финале чемпионата Европы U18
20:19
Российские пляжники Владислав Панченко и Иван Чупринов победили в финале мужского чемпионата Европы U18, которых проходил в Любляне.
В финале российские спортсмены переиграли пару из Польши.
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