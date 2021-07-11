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Российская пара выиграла молодежный чемпионат Европы по пляжному волейболу

23:26

Россиянки Мария Бочарова и Елизавета Губина стали чемпионками Европы по пляжному волейболу.

В финальном матче наша пара победила команду Испании 2:0 (21:19, 21:18) и завоевала золотые медали чемпионата Европы U20.

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Иван Шитик все материалы автора

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