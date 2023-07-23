Звезды сборной России сыграли вничью с командой легенд пляжного футбола на БЕТСИТИ Кубке наций

Звезды сборной России сыграли вничью с командой легенд пляжного футбола в гала-матче на БЕТСИТИ Кубке наций в Санкт-Петербурге.

В игре приняли участие футболисты «золотого» состава пляжной сборной России Александр Бухлицкий, Дмитрий Шишин, Юрий Крашенинников, бывшие игроки сборной России по футболу Дмитрий Сычев и Александр Филимонов, а также звезды медиа-лиги Евгений Спиряков и Алексей Гасилин.

Встреча завершилась со счетом 7:7, Дмитрий Сычев сделал покер.

В воскресенье, 23 июля состоится финал Кубка наций, в котором сборная России встретится с Ираном. Начало матча — в 15.00 по московскому времени.