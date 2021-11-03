Сборная России вышла в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу
Сборная России по пляжному футболу досрочно вышла в полуфинал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае (ОАЭ).
Это случилось после победы над Парагваем во втором туре группового турнира (8:7). В другом матче группы B Иран разгромил Японию (6:1).
После двух матчей Иран занимает первое место в квартете, набрав 6 очков. Россия — вторая с пятью очками. У парагвайцев и японцев очков нет.
4 ноября Россия сыграет с Ираном. Российская команда уже не опустится ниже второго места.
В группе А следующее положение:
1. Сенегал — 6 очков
2. Португалия — 3
3. ОАЭ — 3
4. Испания — 0
Полуфиналы состоятся 5 ноября. Победителей 6 ноября ждет финал, а проигравших — матч за бронзу.
Для неудачников группового этапа проведут аналогичный утешительный турнир, где разыграют места с 5-го по 8-е с итоговыми играми за 5-ю и 7-ю позиции.
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