Сборная России вышла в полуфинал Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу досрочно вышла в полуфинал Межконтинентального кубка, который проходит в Дубае (ОАЭ).

Это случилось после победы над Парагваем во втором туре группового турнира (8:7). В другом матче группы B Иран разгромил Японию (6:1).

После двух матчей Иран занимает первое место в квартете, набрав 6 очков. Россия — вторая с пятью очками. У парагвайцев и японцев очков нет.

4 ноября Россия сыграет с Ираном. Российская команда уже не опустится ниже второго места.

В группе А следующее положение:

1. Сенегал — 6 очков

2. Португалия — 3

3. ОАЭ — 3

4. Испания — 0

Полуфиналы состоятся 5 ноября. Победителей 6 ноября ждет финал, а проигравших — матч за бронзу.

Для неудачников группового этапа проведут аналогичный утешительный турнир, где разыграют места с 5-го по 8-е с итоговыми играми за 5-ю и 7-ю позиции.