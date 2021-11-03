Крашенинников высказался о победе сборной России во втором туре Межконтинентального кубка по пляжному футболу

Защитник сборной России по пляжному футболу Юрий Крашенинников поделился мнением о победе команды над Парагваем (8:7) в матче второго тура группового турнира Межконтинентального кубка.

«Повели очень уверенно — 4:0, и парагвайцы начали играть в привычный им грубый футбол, бить всех исподтишка. Судьи на это внимания не обращали. Вроде бы мы чемпионы мира, можно было бы как-то поберечь, где-то дать карточку. А так были отмашки постоянные. Мы с ними часто играли, прекрасно понимали, в какой футбол они играют. Понятно, что команда не хочет проигрывать крупно, пытается всеми способами вернуться в игру, и это им, в принципе удалось.

Мы снова допустили позиционные ошибки, ненужные фолы. Но без этого никак. Главное — мы выиграли, набрали три очка. Всем спасибо. Будем отдыхать, смотреть матч Японии. Надеюсь, что Иран выиграет, и мы уже сегодня оформим путевку в плей-офф", — приводит слова Юрия BSRussia.

4 ноября россияне проведут заключительный матч группового этапа, соперник — сборная Ирана.