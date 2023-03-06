Пляжный футбол
Новости
Чемпионат мира Клубный чемпионат мира
Главная
Пляжный футбол

Сегодня, 20:49

Сборная России по пляжному футболу обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Саудовской Аравии в товарищеском матче — 7:3.

В составе российской сбороной хет-трик сделал Федор Земсков, дублем отметился Егор Ремизов, также голы забили Артем Волошин и Денис Пархоменко.

Встреча прошла в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Омане, который завершится 10 марта.

7 и 8 марта сборная России сыграет с национальной командой Омана.

Сборная России по пляжному футболу
1
0
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Михаил Лихачев: Зарплаты в пляжном футболе / Победа на ЧМ и ее цена / РПЛ
Эксклюзивное интервью главного тренера сборной России по пляжному футболу
Грустно, но с романтикой!
Сборная России едет на Кубок мира!
Россия в шаге от Таити
Некритическое поражение
Наши пляжники разгромили Германию!
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Вегас» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рома» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Интер» — «Лечче»: чемпионат Италии, 25-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России по пляжному футболу обыграла команду ОАЭ в товарищеском матче
Новости
RSS RSS
Все новости