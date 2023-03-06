Сборная России по пляжному футболу обыграла Саудовскую Аравию в товарищеском матче
Сборная России по пляжному футболу обыграла команду Саудовской Аравии в товарищеском матче — 7:3.
В составе российской сбороной хет-трик сделал Федор Земсков, дублем отметился Егор Ремизов, также голы забили Артем Волошин и Денис Пархоменко.
Встреча прошла в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Омане, который завершится 10 марта.
7 и 8 марта сборная России сыграет с национальной командой Омана.
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