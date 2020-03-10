Сборная Белоруссии по пляжному футболу отменила мартовский сбор в Москве
20:03
Сборная Белоруссии по пляжному футболу отменила учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти в Москве. Причины такого решения не уточняются, сообщает BSRussia.
— На данный момент могу только подтвердить, что запланированный в марте УТС в Москве не состоится, — заявил генеральный директор Федерации пляжного футбола Белоруссии Александр Баранов.
Дополнительная информация:
https://bsrussia.com/ru/news/uchebno-trenirovochnyj-sbor-sbornoj-belorussii-14-21-marta-otmenen--13196
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