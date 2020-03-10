Сборная Белоруссии по пляжному футболу отменила мартовский сбор в Москве

Сборная Белоруссии по пляжному футболу отменила учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти в Москве. Причины такого решения не уточняются, сообщает BSRussia.

— На данный момент могу только подтвердить, что запланированный в марте УТС в Москве не состоится, — заявил генеральный директор Федерации пляжного футбола Белоруссии Александр Баранов.