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Сборная Белоруссии по пляжному футболу отменила мартовский сбор в Москве

20:03

Сборная Белоруссии по пляжному футболу отменила учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти в Москве. Причины такого решения не уточняются, сообщает BSRussia.

— На данный момент могу только подтвердить, что запланированный в марте УТС в Москве не состоится, — заявил генеральный директор Федерации пляжного футбола Белоруссии Александр Баранов.

Дополнительная информация:

https://bsrussia.com/ru/news/uchebno-trenirovochnyj-sbor-sbornoj-belorussii-14-21-marta-otmenen--13196

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