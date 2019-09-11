Россия претендует на проведение чемпионата мира-2021 по пляжному футболу

Россия подала заявки на проведение чемпионата мира 2021 года по пляжному футболу. Также на проведение турнира претендуют Чили и Сальвадор, сообщает официальный сайт ФИФА.

Россия прежде не принимала мировое первенство. Окончательное решение о месте проведения турнира будет принято на заседании ФИФА, которое пройдет в Китае 23-24 октября.

Чемпионат мира по пляжному футболу 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.