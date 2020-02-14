Победа «Леванте» вывела «Локомотив» в полуфинал клубного чемпионата мира

В первом матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу «Леванте» разгромил «Аланьяспор» со счетом 12:5.

«Леванте» набрал три очка и по дополнительным показателям вышел на второе место в турнирной таблице группы А. Испанцы выйдут из группы в случае поражения «Токио Верди» в матче с «Локомотивом». При этом московская команда по итогам противостояния испанцев и турок гарантировал себе выход в плей-офф.