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Победа «Леванте» вывела «Локомотив» в полуфинал клубного чемпионата мира

20:14

В первом матче третьего тура группового этапа клубного чемпионата мира по пляжному футболу «Леванте» разгромил «Аланьяспор» со счетом 12:5.

«Леванте» набрал три очка и по дополнительным показателям вышел на второе место в турнирной таблице группы А. Испанцы выйдут из группы в случае поражения «Токио Верди» в матче с «Локомотивом». При этом московская команда по итогам противостояния испанцев и турок гарантировал себе выход в плей-офф.

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