В Москве пройдет Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

С 13 по 15 августа в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса «Лужники» состоится первый в истории Межконтинентальный кубок среди женских национальных сборных, сообщает сайт РФС. В турнире примут участие четыре команды.

Россия — одна из сильнейших сборных мира, двукратный обладатель Кубка Европы, 3 место в мировом рейтинге.

Испания — номер 1 мирового рейтинга, победитель последних Всемирных пляжных игр.

Бразилия — лучшая команда Южной Америки, лидер КОНКАКАФ.

США — 8 место в мировом рейтинге национальных женских сборных.

Матчем-открытием Кубка станет встреча Испании и Бразилии, команды встретятся 13 августа в 18.00 по московскому времени. Сразу после состоится дебют страны-хозяйки: в 19.30 Россия сыграет с США. Вход на турнир свободный — по бесплатным пригласительным билетам.