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В Москве пройдет Межконтинентальный кубок по пляжному футболу

21:53

С 13 по 15 августа в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса «Лужники» состоится первый в истории Межконтинентальный кубок среди женских национальных сборных, сообщает сайт РФС. В турнире примут участие четыре команды.

Россия — одна из сильнейших сборных мира, двукратный обладатель Кубка Европы, 3 место в мировом рейтинге.

Испания — номер 1 мирового рейтинга, победитель последних Всемирных пляжных игр.

Бразилия — лучшая команда Южной Америки, лидер КОНКАКАФ.

США — 8 место в мировом рейтинге национальных женских сборных.

Матчем-открытием Кубка станет встреча Испании и Бразилии, команды встретятся 13 августа в 18.00 по московскому времени. Сразу после состоится дебют страны-хозяйки: в 19.30 Россия сыграет с США. Вход на турнир свободный — по бесплатным пригласительным билетам.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214097

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Иван Шитик все материалы автора

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