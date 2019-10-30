Максим Чужков: «Во всем мире знают, а в Питере узнал один человек»

Голкипер «Кристалла» и сборной России Максим Чужков в интервью BSRussia.com признался, что в Санкт-Петербурге его узнали всего один раз. Также он добавил, что спокойно относится к голосованию по определению лучшего вратаря мира.

— Вы в третий раз кряду номинированы на звание лучшего вратаря мира. Есть предчувствие, что третий раз окажется счастливым?

— Мы уже много раз убеждались, что победителей премии BSWW зачастую невозможно предсказать. Я в том году думал, что все понятно (смеется). А оказалось нет. Андраде сыграл несколько матчей за год — и пожалуйста, возьмите, получите (улыбается). Сейчас я уже понимаю, что голосующие в основном не смотрят на личные и командные достижения в конкретном сезоне, а выбирают того, кого давно знают и считают классным (улыбается).

— Но раз вы регулярно попадаете в топ-3, значит, вас тоже знают во всем мире и считают классным?

— Получается так. Во всем мире знают, а в Питере узнал один человек (смеется).

— Прямо на улице узнали?

— Да нет. У меня сын сдавал нормы ГТО, и в спорткомплексе девушка-судья узнала. Она сама футболистка, смотрела как раз матчи женской сборной России в Дохе.