Максим Чужков: «Межконтинентальный кубок я еще не выигрывал. Надеюсь, получится сейчас»

Голкипер «Кристалла» Максим Чужков в интервью BSRussia.com признался, что хочет выиграть Межконтинентальный кубок. Турнир стартует 5 ноября. Сборная России? в группе сыграет с Египтом, Мексикой и Ираном.

— В этом году Межконтинентальный кубок пройдет всего за пару недель до чемпионата мира. От этого значимость турнира падает?

— Понятно, что чемпионат мира — главный турнир года. Да, у сборной России будет не основной состав, но я уверен, что каждый, кто сыграет в Дубае, рассматривает Межконтинентальный кубок как важнейший старт на данный момент. Я не исключение, потому что этого трофея у меня ещё нет. Хочется его завоевать сейчас. Надеюсь, все ребята соберутся и покажут свои лучшие качества.

— Вы будете самым опытным игроком в этом составе сборной России. В этой связи чувствуете какую-то дополнительную ответственность?

— Честно говоря, да. Я понимаю, что ребятам без большого опыта игры в сборной может быть непросто справиться с волнением и адаптироваться в новых условиях. Буду стараться помогать, чем могу, подсказывать что-то на правах старшего товарища. Надеюсь, у нас все получится.