Лихачев еще не решил, останется ли он во главе сборной России

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев еще не принял решения по поводу дальнейшей работы во главе команды. Специалист возглавляет сборную с 2010 года. Под его руководством россияне стали двукратными чемпионами мира, а на прошедшем в Парагвае ЧМ-2019 команда завоевала бронзу.

— Нынешний турнир только что закончился, до следующего еще достаточно времени по спортивным меркам, — цитирует ТАСС Лихачева. — На сегодняшний день мне кажется, что мы привезли в Парагвай 12 сильнейших российских футболистов.

— Ваше соглашение с Российским футбольным союзом еще действует?

— Оно истекает в декабре.

— Когда станет известно, будете вы его продлевать или нет?

— Думаю, в последнюю декаду декабря.

— Домашний чемпионат мира, если можно так говорить, подводит черту под успешным десятилетием для российского пляжного футбола. Этот турнир станет пиком в вашей тренерской карьере?

— Буквально два дня назад я завершил десятый сезон в качестве главного тренера команды. Это огромный срок, и надо будет набраться еще сил, воли для домашнего чемпионата мира. Сейчас мы спокойно отойдем от прошедшего турнира и с руководством РФС решим все эти вопросы.