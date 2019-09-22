«Кристалл» обыграл «Спартак» в финале Кубка России по пляжному футболу

Санкт-петербургский «Кристалл» выиграл Кубок России по пляжному футболу, победив в финале московский «Спартак» со счетом 5:4. Для «Кристалла» эта победа в Кубке России стала третьей подряд. Трофей разыгрывается с 2008 года, всего у петербуржцев четыре таких титула.

Отметим, что третье место в Кубке России заняла саратовская «Дельта», которая со счетом 9:5 обыграла самарские «Крылья Советов».