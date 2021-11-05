Главный тренер сборной России по пляжному футболу рассказал о ключевых моментах матча с Португалией

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев рассказал о ключевых моментах матча 1/2 финала Межконтинентального кубка с Португалией (7:3).

«Думаю, что можно сказать про три ключевых момента. Это гол Артура Папоротного при счете 2:2. Потому что перед этим мы пропустили дважды, дали почувствовать португальцам уверенность, они вернулись в игру, и тут — хороший гол, который дал нам много моральных сил. И важно, что в этом году не может не радовать игра в меньшинстве. Огорчает, что очень много мы ее практикуем, но радует как мы выглядим в обороне. Наша тройка сыграла очень прилично.

А третьим моментом стал тот, когда «Фантазер» заиграл на трибунах. Это было прекрасно», — цитирует тренера BSRussia.com.

Сборная России 6 ноября сыграет в финальном матче против команды Ирана.