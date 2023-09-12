Директор пляжного футбольного клуба ЦСКА Дурсин погиб в результате мотоаварии

11 сентября в возрасте 51 года ушел из жизни спортивный директор пляжного футбольного клуба ЦСКА Анатолий Дурсин. Как сообщает пресс-служба команды, он погиб в результате мотоаварии.

«Мы запомним Анатолия Анатольевича добрым и отзывчивым другом, искренним, доброжелательным и харизматичным человеком с неповторимым чувством юмора», — говорится в заявлении клуба.

Также ЦСКА выразил соболезнования родным и близким Анатолия Дурсина.

ЦСКА — двукратный бронзовый призер чемпионат России (2017, 2022) и обладатель Московского международного Кубка (2022).