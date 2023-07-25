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Чемпион мира по пляжному футболу Никоноров: «Устроился на завод в начале 2011 года»

Виталий Косик
Корреспондент
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Чемпион мира по пляжному футболу Борис Никоноров рассказал, как пошел устраиваться на завод, после того как не попал в дубль «Шинника».

«Когда устраивался, помню, было очень тяжело: зима, на улице минус 30. Ездил устраиваться на завод к 8 утра. Вставал в 5.30 и на двух перекладных автобусах мчал в такой мороз... Уже тогда, поездив так неделю, понял, что вписался в какой-то «блудняк» (смеется). Пришлось преодолевать себя, но потом втянулся. Работал и играл параллельно в футбол за «Нефтяник», — приводит слова Никонорова «Газета.ру».

Также игрок рассказал, чем его привлек пляжный футбол.

«Устроился на завод в начале 2011 года, где-то в феврале, а осенью как раз проходил чемпионат мира по пляжному футболу. После смены как-то пришел домой, пощелкал каналы и увидел пляжный футбол, о существовании которого даже не знал. Мне понравилось, что наши ребята настолько техничные, настолько выносливые», — добавил Никоноров.

Никоноров выступал в пляжном футболе за «Подводник», «Джокер», «Золотой» и «Локомотив».

В составе национальной сборной страны он выиграл золото и бронзу чемпионата мира.

Источник: Газета.ру
Футбол
Сборная России по пляжному футболу
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