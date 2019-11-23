Артур Папоротный: «Сенегалец неудачно на меня упал и словно пополам переломился»

Игрок сборной России Артур Папоротный поделился эмоциями после победы в стартовом матче чемпионата мира по пляжному футболу против команды Сенегала (8:7).

— По-хорошему сумасшедшая команда. Бегают без остановки практически всем составом, — приводит слова Папоротного BSRussia.com. — Чисто внешне у них всего один-два человека вроде бы немного уставали. Тяжело с ними было играть. В Европе больше привыкли к тому, что когда команда отнимает мяч, то делает расстановку «два-два», спокойно становится, а ты тоже имеешь возможность дышать. Здесь же ребята отнимают мяч и несутся вперед, теряют — опять несутся в прессинг. Постоянное движение, да они к тому же и физически очень крепкие.

У меня после матча лицо горит — локтями получил очень много. Хочется сказать спасибо всем ребятам, что дотерпели. Тем более, это первый матч. Плюс у нас состав, в котором ровно половина дебютантов чемпионатов мира. Отмечу Федора Земскова, который включался в самые нужные моменты. О погоде, наверное, даже говорить не стоит. Кажется, почти плюс 40 градусов. Думаю, если бы играли в России при минус 10, сенегальцам было бы раза в три сложнее, а нам намного проще. Сейчас же они были в своей тарелке, а мы словно внутри микроволновки бегали.

— Что вы сделали с Лансана Диасси, которого унесли на носилках?

— Да ничего не делал! Хочу еще пересмотреть эпизод. Он начал меня валить, я упал вместе с ним. Кажется, он просто неудачно на меня упал и словно пополам переломился. Сложный момент. Мне, как одному из опытных игроков, нужно было сыграть поумнее немного — отлипнуть от него и все, но сенегалец меня за собой потащил. Я просто среагировать не успел, жара и усталость сказались.

— Как можно было получить столько проблем от их вратаря, который не играет ногами?

— Понимаете, когда против тебя играют команды с играющим ногами вратарем, он обычно получает мяч и всех расставляет. Они получают передышку, ты тоже. А здесь они прекрасно знают, что вратарю мяч отдавать нельзя, и потому просто бегут напролом. Плюс они очень грамотно по мини-футбольному кидали мяч на «столба», он здорово цепляется. Наверное, нам было бы легче, если бы их вратарь умел играть ногами и можно было постоять, подышать.

— Какое-то удовлетворение от самой игры есть?

— Повторю слова нашего главного тренера: первая игра на чемпионате мира может быть какой угодно, а самое важное — счет на табло. У нас было много ошибок, но мы добились главного — победы. От этого и будем плясать. Наверняка и тренеры детально разберут то, что было в матче с Сенегалом, и с ребятами мы сами посидим, поговорим. Поймем, где и что нужно исправлять, в чем прибавлять. И пойдем дальше.