Антон Шкарин: «Не было у сборной Бразилии команды!»

Капитан сборной России Антон Шкарин после победы над Бразилией в 1/4 финала чемпионата мира (4:3) отметил, что сопернику не хватало сплоченности.

— Возможно, с их стороны был какой-то недонастрой, вышли они не такими сконцентрированными, играли каждый сам по себе, — цитирует BS Russia Шкарина. — Не было у них команды! Мы переиграли их за счет общего коллектива. Один в один они, конечно, сильнее нас, но в командной игре у них были пробелы. Сегодня была очень плотная игра, до победного гола. Нам в концовке немного повезло. Плюс вратари творили чудеса: Макс в воротах, а Павел на скамейке. Сегодня победила, прежде всего, оборона. Но нам, думаю, еще есть чем удивить и других соперников.