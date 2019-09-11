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Александр Алаев: «Россия давно заслужила право провести ЧМ по пляжному футболу»

23:23

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев считает, что Россия заслужила провести чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году. На проведение турнира, помимо России, претендуют Чили и Сальвадор.

— Россия прошла большой путь в пляжном футболе за 15 лет, начав с нуля и став одной из самых авторитетных стран, — цитирует ТАСС Алаева. — Многочисленные победы национальной сборной и ежегодные крупные турниры высочайшего уровня в Москве давно стали визитной карточкой российского пляжного футбола. Не было только одного — домашнего чемпионата мира, которого ждут многочисленные поклонники.

Мы уважаем наших конкурентов, но, на мой взгляд, Россия давно заслужила право провести турнир. Абсолютно уверен, что если чемпионат мира пройдет в Москве, то он станет ярким и запоминающимся для его участников, гостей и москвичей. Хочу также поблагодарить правительство РФ и правительство Москвы за многолетнюю поддержку спорта. Все мы вместе будем с нетерпением ждать решения совета ФИФА.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6876388

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