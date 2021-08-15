Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира по пляжному футболу, который пройдет в Москве.

«Мы прошли долгий путь, был ковид, другие сложности, но мы их преодолели. Уже понятно, что чемпионат мира пройдет с болельщиками, что для нас самое главное, потому что если такой стадион пустует — атмосфера не та. Мы видели, как на Олимпиаде не хватало зрителей. Здесь пусть и с ограничениями, но люди на трибунах будут. Всех ждем, ждем большого праздника, всем, спасибо, кто принимает участие в событии», — цитирует Алаева BSRussia.com.

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021 пройдет в Москве с 19 по 29 августа.