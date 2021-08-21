В сборной России по пляжному футболу не выявлено случаев заражения коронавирусом

Случаев заражения коронавирусом не выявлено в составе сборной России по пляжному футболу перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира против команды Парагвая. Об этом сообщил пресс-атташе российской национальной команды Артем Загуменнов.

Встреча пройдет в субботу и начнется в 20:30 мск.

«Накануне матча против команды Парагвая сборная РФС в полном составе (игроки, тренерский штаб и администрация) прошла тестирование на выявление коронавирусной инфекции. На данный момент у нас нет никаких сведений о положительных тестах», — цитирует ТАСС Загуменнова.

В первом туре группового этапа мирового первенства российская команда в дополнительное время обыграла сборную США со счетом 5:4. Команда Парагвая в первой игре турнира уступила японцам со счетом 4:7. Россияне набрали два очка, так как победили в дополнительное время, и занимают второе место в таблице группы А. Японцы с тремя очками располагаются на первой позиции, команды Парагвая и США очков не набрали.