Пляжный футбол
Чемпионат мира
Новости
Таблица Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Пляжный футбол   //    ЧМ по пляжному футболу

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 20 августа

09:30
Матч чемпионата мира-2021 по пляжному футболу. Фото Reuters
Матч чемпионата мира-2021 по пляжному футболу. Фото Reuters
Теги:

В пятницу, 20 августа, в Москве пройдут очередные матчи чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.

Вчера, 19 августа, сборная России выиграла у США (5:4 ОТ) в своей стартовой встрече ЧМ-2021.

Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины

Группа D. Сенегал — Уругвай (15.00)

Группа С. Белоруссия — Сальвадор (16.30)

Группа D. Португалия — Оман (19.00)

Группа С. Швейцария — Бразилия (20.30)

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Соучастник побега Мавриди рассказал о деталях бегства из ИВС
Видео с места обнаружения расчлененного тела девочки в Тюмени
Украинский чемпион назвал «псячьей мовой» государственный язык
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд