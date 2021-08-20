Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 20 августа
09:30
В пятницу, 20 августа, в Москве пройдут очередные матчи чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.
Вчера, 19 августа, сборная России выиграла у США (5:4 ОТ) в своей стартовой встрече ЧМ-2021.
Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины
Группа D. Сенегал — Уругвай (15.00)
Группа С. Белоруссия — Сальвадор (16.30)
Группа D. Португалия — Оман (19.00)
Группа С. Швейцария — Бразилия (20.30)
Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф
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