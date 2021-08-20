Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей 20 августа

В пятницу, 20 августа, в Москве пройдут очередные матчи чемпионата мира-2021 по пляжному футболу.

Вчера, 19 августа, сборная России выиграла у США (5:4 ОТ) в своей стартовой встрече ЧМ-2021.

Чемпионат мира по пляжному футболу. Москва, Россия. Мужчины

Группа D. Сенегал — Уругвай (15.00)

Группа С. Белоруссия — Сальвадор (16.30)

Группа D. Португалия — Оман (19.00)

Группа С. Швейцария — Бразилия (20.30)

Чемпионат мира по пляжному футболу-2021: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы и плей-офф